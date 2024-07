Automobiliste belandt met auto in water

lokaal nieuws vr 5 juli 2024, 9.44

HALLUM - Vrijdagochtend vroeg is een vrouw met haar auto in het water terechtgekomen aan de Roodschuursterlaan in Hallum. Dit gebeurde rond 6.30 uur.

De vrouw, die net een nachtdienst had afgerond, raakte met haar auto van de weg en belandde na een stuurcorrectie in het water. Ze kon zelfstandig uit de auto komen en zich in veiligheid brengen op de wal.

De ambulance kwam ter plaatse voor controle, maar de vrouw hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie kwam eveneens ter plaatse om de aanrijding verder af te handelen.