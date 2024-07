AZC-dossier: coalitie geklapt, S!N stapt uit gemeentebestuur

regionaal do 4 juli 2024, 22.10

DOKKUM - De coalitiepartij SIN is donderdagavond uit de coalitie gestapt. Het rommelige dossier 'AZC in Dokkum' is een breekpunt geworden tijdens de raadsvergadering in Dokkum. S!N zat samen met de FNP en Gemeentebelangen in de coalitie / college.

Raadslid Sjoerd Keizer bracht het nieuws. Hij zei dat zijn partij S!N niet kan doorgaan met het proces. "Wy sjogge gjin heil mear yn fierdere konstruktive samenwerking." Het vertrouwen is weg. S!N stond deze avond lijnrecht tegenover de andere twee partijen in het college aangaande het AZC dossier.

De S!N-wethouders Jouke Douwe de Vries en Rebecca Slijver besloten daarop hun functie neer te leggen. De Vries zei dat hij dat mede deed omdat hij de opdracht niet wilde uitvoeren omdat hij geen antwoorden kreeg. Slijver deed hetzelfde omdat er geen vertrouwen is.

Climax

Het kwam deze donderdagavond tot een politieke climax vanwege het AZC in Dokkum. Een meerderheid van de raad stemde via een motie tegen een AZC en voor een onderzoek naar huisvesting voor statushouders. Dit betekent dat er (vooreerst) geen AZC (op de drie voorgestelde locaties) in Dokkum komt. De zoektocht naar een geschikte locatie is hiermee stopgezet.

Onderzoek huisvesting

Er moet nu een onderzoek komen naar de maximale hoeveelheid statushouders die de gemeente kan opvangen (in plaats van een AZC). Hoe dat er precies uitkomt te zien, is onduidelijk omdat de indieners van de motie geen kaders meegaven. Dat was mede ook de aanleiding voor de coalitiebreuk.

15 tegen 12

De motie voor het onderzoek werd ingediend door de politieke partijen BVNL (2), FNP (8), Gemeentebelangen (1), PvdA (3) en VVD (1). De partijen CDA (4), ChristenUnie (4) en S!N (6) stemden tegen. Door de draai van de PvdA behaalden de indieners een meerderheid van 15 tegen 12 zetels (twee raadsleden waren niet aanwezig).

Raadslid Gryte Schaafstal van de PvdA vroeg zich tijdens de vergadering nog luidop af: "Moat je minsken, dy't sa kwetsber binne, opfange yn in omjouwing wer't se sa net wolkom binne (en negatife sentimenten libje)." Ze benadrukte dat haar partij nooit tegen een AZC of de opvang van kwetsbare mensen zal stemmen. Mocht er niets uit het onderzoek komen, dan komt het AZC-vraagstuk - als het aan de PvdA ligt - terug op tafel.

De FNP had de opvang van statushouders al eerder benadrukt tijdens de vergaderingen en raadslid Jaap Postema (FNP) liet weten dat zij al in gesprek zijn geweest met een bouwbedrijf die concrete ideeën heeft om huisvesting voor statushouders te gaan realiseren.

Proces

Meerdere partijen hekelden de wijze waarop het gehele proces is verlopen. Op dat moment was de coalitiebreuk nog niet daar. Zo kwam het college van B&W in de afgelopen maanden met incomplete informatie voor de raad en was het college niet eenduidig over hun advies over de locatiekeuze. Bovendien zette het college het AZC vorige week al in de ijskast, nog voordat de actuele motie werd gestemd.

Onbegrijpelijk

Sjoerd Keizer (S!N) wees de indieners van de motie op het feit dat huisvesting voor statushouders en een AZC twee verschillende zaken zijn. Hij wees op het acute probleem waarbij er momenteel niet voldoende opvangplekken zijn voor vluchtelingen.

Keizer was het er bovendien niet mee eens dat de twee buurten - volgens de PvdA - tegen elkaar werden uitgespeeld. Hij vond het onbegrijpelijk dat een sociale partij als de PvdA de motie mee ingediend heeft. Hij had toen nog de hoop dat de PvdA terug zou komen.

COA betaalt AZC

Wethouder Jouke Douwe de Vries begreep na de eerste termijn niet wat de raad nu precies wilde. Tijdens de avond kreeg hij ook niet veel meer duidelijkheid. Het college had een duidelijk verzoek gekregen van het COA voor een AZC en niet voor huizen voor statushouders. Hij benadrukte dat het AZC door het COA wordt betaald en dat dat bij de huisvesting van statushouders niet het geval is.

470 woningen

Er zijn volgens wethouder De Vries jaarlijks ongeveer 470 woningen beschikbaar en De Vries wilde weten of de raad deze woningen (die anders ook voor eigen inwoners zijn) willen inzetten voor huizen voor statushouders. De partijen gaven aan dat ze vooral heil zagen in de inzet van private partijen om woningen te realiseren. Uiteindelijk vond De Vries dat er geen duidelijke antwoorden kwamen en besloot hij rond 22.00 uur zijn functie neer te leggen.

Reflectie

Nadat duidelijk werd dat de coalitie was geklapt, besloot Johannes Kramer om er een punt achter te zetten en volgende week door te gaan. Volgende week donderdag wil hij met de raad reflecteren op de situatie hoe deze is ontstaan.