Mei-inoar Meidwaan vignet voor PLUS Wolters in Burgum

lokaal nieuws do 4 juli 2024, 18.54

BURGUM - Jaap en Nelly Wolters, eigenaars van supermarkt PLUS Wolters in Burgum, ontvingen donderdag het Mei-inoar Meidwaan vignet. Met deze onderscheiding geeft de gemeente Tytsjerksteradiel een blijk van waardering aan bedrijven die veel aandacht hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wethouder Caroline de Pee en jobcoach Doutzen Hofstede reikten het vignet uit.

PLUS Wolters ontvangt het vignet omdat het bedrijf kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld aan Teetske Kootstra. Zij is in 2021 vanuit een stage van Pro Dokkum in dienst gekomen bij PLUS Wolters. Inmiddels heeft ze een vast contract. Vanuit de werkgever krijgt ze de begeleiding die nodig is en ze heeft een mooie ontwikkeling laten zien.

Wethouder De Pee: "Het is mooi om te zien hoe Jaap en Nelly Wolters hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij vinden dat we hier als gemeente best even bij stil mogen staan. En bovendien, goed voorbeeld doet goed volgen".