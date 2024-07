Stichting promoot Drachten als 'Skûtsjehaadstêd'

regionaal do 4 juli 2024, 10.24

DRACHTEN - Voor het promoten van Drachten als skûtsjehoofdstad is jaarlijks zo'n 100.000 euro nodig. De gemeente Smallingerland zou daar structureel ook financieel aan bij moeten dragen.

De stichting met de naam Drachten Skûtsjehaadstêd, die net een half jaar actief is, kreeg voor het eerste jaar al een bedrag van 25.000 euro toegezegd. De activiteiten van de nieuwe organisatie groeien zo hard, dat er meer geld nodig is, vertelde voorzitter Joan Boelens dinsdag tijdens de vergadering van Ronde Tafel in Smallingerland.

Vijf stichtingen van skûtsjes hebben zich inmiddels bij de Stichting Drachten Skûtsjehaadstêd aangesloten. In potentie kunnen daar nog zeven skûtsjes bijkomen. Het initiatief voor de nieuwe groep komt van Riemer de Graaf, voormalig schipper van de Doeke van Martena, het skûtsje dat rond de jaarwisseling op het Laweiplein lag tijdens een skûtsjetentoonstelling in het atelier van schouwburg De Lawei.

Aangesloten hebben zich onder andere ook de SKS-skûtsjes de Twee Gebroeders van schipper Jeroen Pietersma, de Jonge Trijntje als museumskûtsje, de Waldfûgel en de Doeke van Martena als opleidingsschip voor Drachtster jongeren. Ook de Hendrika doet mee. Dat skûtsje moet nog gerenoveerd worden, een project waarbij studenten van NHL Stenden en Firda betrokken kunnen worden.

Het Skûtsjecentrum Drachten, dat ook in de stichting meedraait, wil de scheepswerf van Haiko van der Werff op Buitenstvallaat voor volgende generaties behouden. "Het moet geen museum worden, maar een levende skûtsjewerf, die een duidelijk rol speelt in het behouden van de skûtsjevloot in Drachten", aldus Boelens. Op de plek woont nu de elfde generatie skûtsjebouwers Van der Werff.

De stichting Drachten Skûtsjehaadstêd wil meer bekendheid geven aan Drachten als vestigingsplaats van werven waar platbodems van stapel liepen. Twaalf van de veertien snelste skûtsjes, die onder de SKS-vlag zomers wedstrijden varen, zijn hier gebouwd.

Onderwijs

In het eerste half jaar van haar bestaan heeft stichting Drachten Skûtsjehaadstêd al contact met een groot aantal organisaties en onderwijsinstellingen gelegd. Open Drachten, Gastvrij Smallingerland en ondernemingsverenigingen hebben zich aangesloten. Met de school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Firda in Drachten worden ook afspraken gemaakt. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld werken aan het onderhoud van skûtsjes. Boelens zelf werkt een dag per week aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Doel is om studenten van die school mee te nemen in onderzoek naar onder andere de maak-industrie in Drachten, de communicatie en marketing voor de stichting en ondersteuning van recreatie, leisure en toerisme.

Stichtingsvoorzitter Joan Boelens denkt ook aan het oprichten van van watersport-lab met onder andere watersportvereniging Drachten-Veenhoop, roeivereniging De Dragt en kanovereniging De Frosken.

In gesprekken hebben wethouders en beleidsambtenaren van Smallingerland zich ook al positief over de nieuwe skûtsjestichting uitgesproken, maar Joan Boelens wil een stap verder gaan. "Commitment van de gemeente Smallingerland is nodig om de skûtsjes in de vaart te houden en het verhaal te vertellen. Dat betekent ook financiële steun. De investeringen verdienen zich absoluut terug door de enorme impact, die het initiatief nu al heeft en nog krijgt."

Tochtjes

De vrijwilligers van Drachten Skûtsjehaadstêd hebben inmiddels al verschillende vaartochten met de meest uiteenlopende gasten gehad. Daarbij waren medewerkers van onder andere werkgeversorganisatie VNO/NCW MKB Noord, Zorgverzekeraar De Friesland, NHL Stenden en de kinderartsen van ziekenhuis Ny Smellinghe – kinderartsen. Tijdens het zogeheten ploegjezeilen maar ook op andere plekken vertellen de vrijwilligers over de historie van het skûtsje in Drachten en over de noodzaak om het zeilend erfgoed in stand te houden, aldus Boelens.