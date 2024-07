Duurdere Aalsumerpoortbrug wordt visitekaartje van Dokkum

regionaal wo 3 juli 2024, 19.10

DOKKUM - Een nieuwe Aalsumerpoortbrug moet een pronkstuk worden en dat mag extra geld kosten. Het college van B&W van Noardeast-Fryslân heeft deze week nieuwe plannen aangekondigd voor de brug.

Een nieuw te bouwen brug, die dient als de belangrijkste entree naar het kernwinkelgebied van de binnenstad, wordt gezien als een essentieel visitekaartje voor de stad.

Pronkstuk

De nieuwe brug is niet alleen een functionele verbinding, maar ook een architectonisch pronkstuk met een historiserend karakter. Dit ambitieuze ontwerp vereist een aanzienlijke financiële investering.

Bijdrage

Het investeringsprogramma Súd Ie legt met bijdragen van het Waddenfonds (40%) en de Provincie Fryslân (44,3%) de financiële basis voor de brug. De gemeente zelf draagt 15,7% bij aan de kosten​. Het is op dit moment onbekend om hoeveel geld het precies gaat.

Aanvullend krediet nodig

Het college van B&W is van mening dat deze investering noodzakelijk is om de noordelijke stadsentree binnen het beschermde stadsgezicht te revitaliseren en aantrekkelijker te maken voor bezoekers en inwoners. Om dit mogelijk te maken, wordt in de komende tweede tussenrapportage een aanvullend gemeentelijk krediet aangevraagd via de gemeenteraad.

Bestaande brug blijft langer

De bouw van de nieuwe brug betekent dat het verkeer voorlopig nog gebruik zal moeten maken van de bestaande brug. Hiervoor zijn extra middelen nodig om de huidige brug langer in gebruik te kunnen houden, met de inzet van externe onderzoeks-expertise.