Kiezen voor huisvesting statushouders of AZC in Dokkum

regionaal wo 3 juli 2024, 17.35

DOKKUM - Op donderdag 4 juli zal de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân beslissen of de gemeente zich gaat richten op het huisvesten van meer statushouders of dat de optie voor een asielzoekerscentrum (AZC) in Dokkum terug op de agenda komt.

Twee moties, die tijdens de raadsvergadering worden besproken, zullen bepalen welke richting de gemeente opgaat.

Motie voor huisvestingsopties

De eerste motie, ingediend door Jaap Postema (FNP), GBNF, BVNL, en VVD, roept de raad op om af te zien van het plan voor een permanent AZC. In plaats daarvan willen zij onderzoeken hoeveel statushouders er in tijdelijke woningen kunnen worden gehuisvest in Noardeast-Fryslân.

Deze tijdelijke woningen zouden op korte termijn gerealiseerd moeten worden en dragen bij aan zowel de opvang van statushouders als de oplossing van de woningcrisis​​​​.

PvdA: 'Wachten met permanent AZC'

De tweede motie, ingediend door Gryte Schaafstal (PvdA), stelt voor om een onderzoek te doen naar de maximale huisvestingscapaciteit voor statushouders in combinatie met het realiseren van tijdelijke woningbouw. Daarnaast verzoekt de motie om een raadsvoorstel over de voorkeurslocatie van een permanent AZC pas te behandelen nadat de resultaten van het onderzoek bekend zijn​​.

Financiën

Uit een infographic blijkt dat de gemeente 6,3 miljoen euro moet investeren om de huisvesting van 150 statushouders per jaar te realiseren zonder een beroep te doen op de bestaande huurwoningen.

Naar verwachting zal de gemeente jaarlijks 150 statushouders moeten huisvesten. Dit betekent een kapitaallast van 400.000 euro en een exploitatielast van 700.000 euro per jaar. Deze structurele last van in totaal 1,1 miljoen euro is (nog) niet verwerkt in de huidige Kadernota​​.

Bijdrages voor huisvesting

In aanloop naar de vergadering van donderdag heeft de gemeente ook diverse financieringsmogelijkheden onderzocht. De Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) biedt bijvoorbeeld een bijdrage van 7800 euro per woning voor de bouw van flexwoningen​​​​.

Daarnaast biedt de Hotel- en Accommodatieregeling (HAR) een eenmalige financiële toelage van 8280 euro per gehuisveste vreemdeling, plus een extra toelage van 5520 euro indien maaltijden niet zelf verzorgd kunnen worden​​.

Impact op 'mienskip'

De keuze om meer statushouders te huisvesten in tijdelijke woningen heeft dus nadelige gevolgen voor de gemeentebegroting. Indien één van de moties wordt aangenomen, zal de gemeente de komende maanden onderzoeken hoeveel statushouders er gehuisvest kunnen worden en de resultaten hiervan terugkoppelen aan de raad.

Als de moties niet worden aangenomen, zal naar alle verwachting de mogelijkheid van een AZC in Dokkum opnieuw op de agenda komen​​​​.

