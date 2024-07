Simmerdeis Drachten: eigen boterham mag

regionaal wo 3 juli 2024, 12.39

DRACHTEN - Bezoekers van het theater- en muziekfestival Simmerdeis Drachten mogen voortaan hun eigen boterham meenemen. Tot nu toe was dat verboden. De huisregels bepaalden dat het meenemen van eigen eten en drinken niet was toegestaan.

PvdA-raadslid Zahraa Al-Daraaj verbaasde zich daar dinsdag over tijdens de bijeenkomst van de Ronde Tafel, waar ook directeur Elly van der Goot van schouwburg De Lawei in Drachten was aangeschoven. Als organisator is zij verantwoordelijk voor de huisregels.

"Voor heel veel gezinnen is een broodje van negen euro niet haalbaar", betoogde Al-Daraaj, "Weliswaar wordt op het verbod niet gehandhaafd, maar mensen moeten wel een eigen boterham en pakje drinken mee kunnen nemen."

Directeur Van der Goot zegde direct toe dat de regel wordt geschrapt. Met het verbod wilde de organisatie vooral het gebruik van alcohol op Simmerdeis tegengaan. Dat wordt nu op een andere manier gedaan.

Voor kinderen en ook volwassenen onder de bezoekers was er op de editie 2024 afgelopen weekend voldoende gratis drinken beschikbaar. De limonadehoek werd druk bezocht en overal stonden watertappunten opgesteld.