Lilly Okkema uit FeanwÃ¢lden wordt nieuwe kinderburgemeester

Lilly Okkema uit Feanwâlden wordt nieuwe kinderburgemeester

lokaal nieuws di 2 juli 2024, 22.21

DAMWALD - Tijdens een spannende verkiezing in de raadzaal, presenteerden 8 getalenteerde kandidaten van verschillende basisscholen uit de gemeente hun visie en ideeën voor een beter Dantumadiel. Na inspirerende pitches voor een jury van vijf leden, werd dinsdagmiddag de nieuwe kinderburgemeester gekozen.

Overtuigende presentatie

De tienjarige Lilly Okkema van de Dr. Theun de Vriesskoalle uit Feanwâlden kreeg na haar overtuigende presentatie de meeste stemmen van de jury en mag zich het komende schooljaar de kinderburgemeester van Dantumadiel noemen. Na de zomer zal zij officieel worden geïnstalleerd.

"Ik ben ontzettend blij dat ik gekozen ben als kinderburgemeester van Dantumadiel", zei Lilly. "Samen kunnen we zorgen voor een veiliger, groener en gezonder Dantumadiel, waar iedereen zich thuis voelt."

Waardevolle bijdrage

Burgemeester Klaas Agricola was lovend over de inzet en betrokkenheid van alle kandidaten. "Ze hebben het allemaal geweldig gedaan, met veel enthousiasme. Toch kan er maar één kinderburgemeester worden", zei de burgemeester. "Lilly is een goede vertegenwoordiger van alle kinderen uit onze gemeente. Ik heb er zin in om samen mooie dingen te doen."

Deelname aan lokale politiek

De verkiezing van de kinderburgemeester is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis in Dantumadiel en biedt jonge inwoners de kans om actief deel te nemen aan de lokale politiek en hun stem te laten horen.

De kinderburgemeester zal het komende jaar samen met de burgemeester aanwezig zijn bij diverse ceremoniële activiteiten zoals de intocht van Sinterklaas en Koningsdag.