Vanaf 1 juli: geen sigaretten meer in de supermarkt

tech & media ma 1 juli 2024, 22.00

BURGUM - Vanaf 1 juli 2024 is het niet langer mogelijk om sigaretten of andere tabaksproducten te kopen in Nederlandse supermarkten. Deze ingrijpende maatregel maakt deel uit van een breder plan van de overheid om het roken in Nederland terug te dringen en een rookvrije generatie te realiseren.

Belangrijkste punten:

Vanaf 1 juli 2024 is de verkoop van tabak en aanverwante producten (zoals e-sigaretten) verboden in supermarkten, cafés, restaurants en andere horecagelegenheden.

Het aantal verkooppunten voor tabaksproducten in Nederland daalt hierdoor van ongeveer 10.000 naar circa 4.400.

Deze maatregel volgt op het in 2023 ingevoerde verbod op online verkoop van tabaksproducten en vapes.

In 2030 zal de verkoop bij benzinestations worden verboden, gevolgd door een totaalverbod buiten tabaksspeciaalzaken in 2032.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) benadrukte eerder het belang van deze stap: "De rookvrije generatie komt met het verkoopverbod in supermarkten weer een belangrijke stap dichterbij omdat beginnen met roken door jongeren moeilijker wordt. Stoppen met roken en het volhouden daarvan wordt makkelijker."

Risico's gezondheid

Deze maatregel is een cruciale stap in de strijd tegen de gezondheidsrisico's van roken. Jaarlijks sterven in Nederland nog steeds ongeveer 19.000 mensen aan de gevolgen van roken.

Het verkoopverbod van tabak in supermarkten is onderdeel van een reeks wetswijzigingen die op 1 juli 2024 ingaan:

Hoger minimumloon: De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon gaan omhoog, evenals verschillende uitkeringen zoals WW, IOAW, IOAZ en AOW. Veranderingen in huurcontracten: Nieuwe huurders krijgen voortaan direct een huurcontract voor onbepaalde tijd, met enkele uitzonderingen. Milieumaatregel plastic flessen: Vanaf 3 juli 2024 is het verboden om flessen te verkopen waarvan de dop niet vastzit, om zwerfafval te verminderen. Prijsstijging postzegels: Een postzegel kost vanaf 1 juli 1,14 euro, een stijging van 5 cent.

Deze wetswijzigingen weerspiegelen de bredere maatschappelijke trends richting gezondheidsbevordering, arbeidsrechten, huurbescherming en milieubewustzijn in Nederland.

Poll: Wat vindt u van het verbod op de verkoop van rookwaar in supermarkten?