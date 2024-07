Man gevonden in sloot langs Fermanjepaad

DAMWALD - Langs het Fermanjepaad in Damwâld is maandagavond een man in de sloot gevonden. Het slachtoffer werd gevonden door kinderen die op de fiets er langs reden. Ze zagen hem liggen en sloegen alarm.

Even na 19.00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen. De politie en brandweer kwamen met spoed ter plaatse. Al snel was duidelijk dat de persoon niet meer leefde. De brandweer was snel ter plaatse omdat ze net verzameld hadden in De Westereen om te gaan zoeken met mensen van SAR Nederland.

Vermiste man

Het is nog niet bevestigd dat het om de 74-jarige Arjen van der Schaaf uit Damwâld gaat. Hij was donderdagavond niet meer thuis gekomen nadat hij in De Westereen een bezoek had gebracht aan Café De Stapper. De politie plaatste maandag een bericht online over de vermissing.

Zoeken

Sindsdien was de familie op zoek naar hem. SAR Nederland zocht zondagavond en -nacht en ook de politiehelikopter werd maandagmiddag ingezet om te zoeken naar de vermiste man.

