Honden op tijd geëvacueerd na brand bij dierenpension

regionaal ma 1 juli 2024, 16.29

HOLWERT - Bij een hondenopvang aan de Grandyk in Holwert is maandag brand uitgebroken. De brandweer rond 16.00 uur gealarmeerd en was niet veel later ter plaatse. Toen zij op de plek aankwamen kwam er veel rook uit het pand.

Alle honden hebben op tijd het pand kunnen verlaten. Ze zijn in veiligheid gebracht. Met behulp van een hoogwerker werd door de brandweer het dak geïnspecteerd. Wat er precies binnen heeft gebrand is vooralsnog onduidelijk.

Rond 16.45 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle was. De brandhaard was gelocaliseerd en geblust. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de eigenaar bij te staan bij de afhandeling van de schade.

FOTONIEUWS