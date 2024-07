Politieheli helpt met zoeken naar vermiste man in De Westereen

regionaal ma 1 juli 2024, 14.07

DE WESTEREEN - De politiehelikopter vloog maandagmiddag boven De Westereen om mee te helpen zoeken naar de vermiste Arjen van der Schaaf uit Damwâld. De 74-jarige man wordt sinds donderdagavond vermist.

SAR Nederland werd door de familie ook ingeschakeld om te helpen met zoeken. Zij zijn zondagavond begonnen met zoeken.

De vermiste Van der Schaaf werd donderdagavond 27 juni 2024 voor het laatst gezien bij Café De Stapper in Zwaagwesteinde. Hij is vertrokken op een grijze elektrische fiets met grijze fietstassen richting de brug bij camping De Zilveren Maan in De Westereen. Daarna ontbreekt elk spoor.

Tot 4.30 uur gezocht

SAR Nederland heeft zondagavond gezocht met een speciaal zoekteam en honden. "We zijn tot vanmorgen 4.30 uur doorgegaan." zo laat SAR Nederland weten. Er wordt maandagmiddag opnieuw gezocht met meer expertise en mensen.

Oproep

Inwoners van De Westereen en Damwâld worden gevraagd om eventuele camerabeelden te checken. Hij is te herkennen aan zijn grijze, korte haar, draagt een bril, is circa 160 cm lang, draagt vermoedelijk een korte broek en een T-shirt. Informatie kan vervolgens gedeeld worden met de politie (0800 6070 / 0900 8844) of SAR Nederland (0800 4444 112).

Update

Nabij Damwâld werd maandagavond een man in een sloot gevonden. Mogelijk gaat het om de vermiste Van der Schaaf.

