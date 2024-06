Man belt 112 vanuit gesloten bibliotheek na dutje

regionaal za 29 juni 2024, 22.46

KOLLUM - Het was een rustige zaterdagmiddag toen een man in de bibliotheek aan de Gerrit Bleekerstraat in slaap viel en pas uren later wakker werd. Tussen 15.00 en 15.15 uur besloot hij, enigszins verdwaasd, om 112 te bellen.

De man was kennelijk heerlijk in slaap gevallen en personeel had hem niet meer opgemerkt toen ze de deuren sloten. De bibliotheek, die in de Campus gevestigd is, ging namelijk om 13.00 uur dicht.

Twee uur later was er niemand meer in het gebouw te bekennen, behalve de man. Hij realiseerde zich dat hij opgesloten zat en besloot de hulpdiensten te bellen.

Uiteindelijk heeft hij de bibliotheek via een nooddeur verlaten. Hij werd overgebracht naar een zorginstelling om bij te komen van de schrik.