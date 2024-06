Trekkerbestuurder raakt onwel op Leeksterweg

regionaal za 29 juni 2024, 17.19

HAULERWIJK - Een trekkerbestuurder is zaterdagmiddag met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man reed omstreeks 15.30 uur over de Leeksterweg in Haulerwijk toen hij onwel raakte.

De man zou van zijn trekker zijn afgevallen en het voertuig is daarna nog een stuk doorgereden.

Zowel de politie als een ambulance kwamen met spoed ter plaatse en hebben zich ontfermd over het slachtoffer. Hij is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Omstanders hadden alles zien gebeuren en zij hebben de hulpdiensten ingeschakeld. De trekker raakte tijdens de rit ook nog een bord langs de kant van de weg.

FOTONIEUWS