Groots afscheid van Joop Pijnacker

regionaal za 29 juni 2024, 14.44

KOLLUM - Vrijdagavond 28 juni 2024 was het dan zover. Na een intensieve voorbereiding vond op sportpark Baensein de afscheidswedstrijd plaats van het kanon van Kollum. Vanaf 17.30 uur stroomden alle voetbalvrienden van Joop binnen en konden ze aanschuiven aan het heerlijke pasta-diner wat door Sygrid en Ellen Pijnacker was voorbereid. Een gezellig weerzien van (oud-)voetballers waarvan velen elkaar al een tijd niet meer hadden gezien. Na de maaltijd konden de heren zich omkleden en met de warming-up beginnen.

Om 19.00 uur stond de line-up met daarin de kinderen van de spelers klaar in de catacomben van de kleedaccomodatie. Met Joop en zijn drie kinderen voorop betreedde de line-up het veld door een erehaag. Deze entree op het veld werd omlijst door muziek en vuurwerk en zorgde voor de eerste kippenvel-momentjes. Voordat scheidsrechter Hylke de Graaf het startsein gaf voor de onderlinge wedstrijdjes mocht Joop jr vanaf de middenlijn proberen een goal te maken. En zoals iedereen wel verwachtte deed hij zijn naam eer aan: de 1e goal werd gescoord: het nieuwe kanon van Kollum dient zich aan!!

Vervolgens werden er drie onderlinge wedstrijdjes van 20 minuten gespeeld. De coaches Atze van der Wijk, Rene van der Weij en Aaron Boekhout hadden er de handen vol aan om te anticiperen op steeds wisselende spelsystemen en op het feit dat bij een aantal spelers de vermoeidheid aan het eind van het seizoen zichtbaar begon toe te slaan. Dat leidde ertoe dat het soms onduidelijk was hoeveel spelers er nu per team tussen de lijnen stonden. Joop Pijnacker (hij was de eneige die 3x 20 minuten moest voetballen) wist zich toch weer te onderscheiden met de nodige assists en goals.

Toen Joop in de laatste minuut werd gewisseld kon hij door een erehaag van spelers en onder luid applaus het veld verlaten. Het was inmiddels een gezellige boel in de kantine en op het terras waar Johnny de Vries zorgde voor de live muziek. Joop werd nog toegesproken door voorzitter Tim Brandsma, Johan Schat en Johannes van der Ploeg. En ook Joop zelf kwam natuurlijk nog even aan het woord. En daarmee zorgde hij voor een enorme verrassing. Joop speelde al een tijdje met het idee om na zijn actieve voetbalcarrière iets achter te laten voor vv Kollum. En daarom heeft hij een stichting in het leven geroepen die ervoor moet zorgen dat voetballen ook mogelijk word gemaakt voor kinderen/gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Maar ook wil deze stichting de toegankelijkheid voor het voetballen groter maken in samenwerking met de scholen en door faciliteiten te scheppen zoals bijvoorbeeld een klein voetbalveldje zoals je die soms ook in steden ziet. Samen met een aantal collega ondernemers heeft Joop inmiddels een startkapitaal van € 10.000,00 bij elkaar voor deze stichting. Ondernemers of particulieren die ook graag een bijdrage willen leveren aan deze stichting kunnen contact opnemen met Joop of met vv Kollum.

Na de speeches was het nog lang gezellig en the day after kunnen we terugkijken op een fantastisch en waardig afscheid van het boegbeeld van vv Kollum: Joop Pijnacker!!!

