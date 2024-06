Automobilist in botsing met overstekende ree op N381

lokaal nieuws za 29 juni 2024, 13.39

APPELSCHA - Het was even schrikken voor een automobilist op de N381 bij Appelscha. Tijdens zijn autorit stak er plotseling een ree over. De auto kwam vervolgens in botsing met het dier.

De politie is rond het middaguur ter plaatse gekomen om de aanrijding met de bestuurder af te handelen. Het is onbekend of het dier de aanrijding heeft overleefd.