Politie haalt bus met passagiers van de weg

regionaal za 29 juni 2024, 12.18

LAUWERSOOG - Een bus met passagiers is vrijdagavond door de politie van de weg gehaald bij Lauwersoog. Met behulp van taxi's zijn de passagiers uiteindelijk naar hun eindbestemming gebracht.

De veiligheid van de passagiers was dusdanig in gevaar dat de politie besloot om de chauffeur niet meer door te laten rijden en de bus in beslag te nemen.

Er was geen vergunning voor personenvervoer, de APK van de bus was al jaren verlopen en de chauffeur had niet de juiste papieren. De touringcar werd voor een gerichte controle van de weg gehaald nadat eerder deze maand, tijdens een transportcontrole door Team Verkeer van de politie, overtredingen waren geconstateerd.

Vrijdagavond bleek tijdens een nieuwe controle dat het bedrijf tussentijds geen maatregelen had getroffen om de geconstateerde problemen op te lossen. Het touringcarbedrijf vervoerde passagiers zonder in het bezit te zijn van een vergunning voor personenvervoer en de APK van de bus was ruim drie jaar verlopen. Het bedrijf kon ter plekke ook niet aantonen dat er een verzekering voor de bus was afgesloten.

Daarnaast had de chauffeur van de bus meer zaken niet op orde. Hij reed met een rijbewijs dat al jaren verlopen was en beschikte niet over de vereiste kwalificaties voor beroepsmatig vervoer. De bus is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De passagiers zijn na het oponthoud met taxi’s naar hun eindbestemming gebracht.