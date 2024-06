Miljoenensubsidie voor upgrade vissersdorp Moddergat

regionaal vr 28 juni 2024, 15.50

MODDERGAT - Het project 'Moddergat dijk van een verhaal' krijgt steeds meer vorm. Het ministerie van LNV heeft onlangs ruim 1,5 miljoen euro toegekend uit de Visserij OntwikkelPlan (VOP) gelden voor drie deelprojecten die de visserijcultuur in de regio moeten versterken.

De plannen omvatten:

Renovatie van Museum 't Fiskershûske Realisatie van een startpunt bij de Garnalenfabriek Ontwikkeling van een Varend Erfgoed Centrum in Dokkumer Nieuwe Zijlen

Dijktrappen en -paden

Het is de bedoeling om op drie punten dijktrappen te realiseren met daarbij paden op zowel de zeedijk als onderaan de dijk. Op deze manier kunnen mensen een wandeling maken en bij het garnalenfabriek ('it Grenaatfabrykje' in het Fries), de boerderij en het momument naar beneden lopen.

Startpunt

Bij de garnalenfabriek zou de gemeente Noardeast-Fryslân een parkeerplaats moeten gaan realiseren. Deze plek wordt het startpunt met kaartverkoop, een introductiefilm en kleinschalige horeca. De boerderij aan de Oere 2 zal worden omgevormd tot een dijkenmuseum. De boerderij is een legaat van Jan Zwart uit Moddergat aan de Stichting Musea Noardeast Fryslân.

Subsidies

De projectorganisatie werkt samen met de Gemeente Noardeast-Fryslân en Stifting Farrend Erfskip De Nije Silen. Ze hopen in 2026 te kunnen beginnen met de bouw- en verbouwingswerkzaamheden, afhankelijk van aanvullende subsidies van het Waddenfonds, de Versnellingsagenda en monumentenfondsen.

Voor de zomer start de verdere planuitwerking voor 't Fiskershûske. De projectorganisatie gaat in gesprek met de naaste buren van alle betrokken locaties om de plannen verder af te stemmen.

Expositie

Ondertussen kunnen geïnteresseerden alvast kennismaken met de rijke visserijgeschiedenis van Moddergat. Tot en met 31 oktober is er in Museum 't Fiskershûske een expositie te zien over de historie van het voormalige KNRM-reddingstation Moddergat (1878-1942).

Markt

Daarnaast organiseert het museum op zaterdag 6 juli de 'Seedykstermerk', een zomermarkt rondom de Fiskershúskes. De markt is open van 10.00 tot 17.00 uur en biedt bezoekers de kans om de lokale cultuur en producten te ervaren.

Bekijk hier het gehele plan (PDF)