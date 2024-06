Man (32) buiten kennis in auto aangetroffen

regionaal vr 28 juni 2024, 14.54

KOLLUMERPOMP - De politie trof vrijdag rond het middaguur een 32-jarige man, buiten kennis, aan in een auto aan de Foijingaweg in Kollumerpomp. De politie werd omstreeks 12.00 uur gebeld over de bestelbus.

Bij aankomst werd de man uit de gemeente Noardeast-Fryslân bewusteloos in de auto aangetroffen. Hij is ter controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie vermoedt dat de man als gevolg van middelengebruik buiten kennis is geraakt.

De auto waarin de man zat, was in slechte staat. Het leek erop dat er sprake was geweest van een aanrijding maar de politie kon dat niet vaststellen. In verband met de slechte technische staat van het voertuig is er een WOK-melding opgemaakt.