Financiën onder druk, maar Smallingerland blijft doen wat nodig is

regionaal vr 28 juni 2024, 12.15

DRACHTEN - Het wordt steeds lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de gemeente Smallingerland blijft zich inzetten voor de opgaven waar ze voor staat. In de zogeheten Kadernota staat te lezen dat ze voor volgend jaar naar verwachting nog een sluitende begroting kan presenteren, maar daarna wordt het moeilijk. Oorzaak: de teruglopende inkomsten vanuit het Rijk.

Vanaf 2026 krijgen de Nederlandse gemeenten aanzienlijk minder geld uit het gemeentefonds. Daar tegenover staan stijgende kosten voor onder meer de jeugdzorg. Wethouder Financiën Sipke Hoekstra gaf al eerder een waarschuwing af voor het 'ravijnjaar 2026'.

"As it Ryk net oer de brêge komt en de gemeenten net kompensearret, dan is der oan besunigingen net te ûntkommen", aldus Hoekstra. Via de VNG doet hij een klemmend beroep op Den Haag en wijst hij het Rijk op haar verantwoordelijkheid. Ondanks dit sombere vooruitzicht blijft Smallingerland vooruitkijken.

Hoekstra: "Wy dogge dit jier in tal grutte ynvestearringen om fan Smellingerlân in noch better plak fan wenjen, wurkjen en rekreëarjen te meitsjen. Dêr wolle wy takom jier mei trochgean, dus dogge wy wat nedich is om ús opjeften te realisearjen en yn ús gemeente fierder ynvestearje te kinnen. Wy binne dat oan ússels en oan ús ynwenners ferplichte."

Er staat Smallingerland de komende jaren een aantal flinke opgaven te wachten. Denk aan de ontwikkeling van het centrum en het Havengebied in Drachten, de komst van de Lelylijn en de vervanging van riolering in een aantal wijken in Drachten.

De Kadernota

Elk jaar stelt de gemeente een kadernota op. Daarin schetst het college van B&W een beeld van de financiële ontwikkelingen en waar de gemeente rekening mee moet houden bij het opstellen van de begroting voor het volgende jaar. Ook staan in de kadernota de plannen voor de komende jaren. De kadernota is dus een belangrijke basis voor de begroting, die later dit jaar opgesteld wordt.

Klik hier voor de Kadernota (PDF)