Gemeentebestuur zet besluit over AZC Dokkum in ijskast

regionaal vr 28 juni 2024, 11.15

DOKKUM - Het college van B&W van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft besloten om de besluitvorming over de locatiekeuze voor een asielzoekerscentrum (AZC) in Dokkum voorlopig uit te stellen. Dit blijkt uit een brief die het college deze week aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Raadsvergadering onderbroken

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni jl. werden twee moties besproken over de opvang van statushouders in de gemeente, in relatie tot de plannen voor een AZC. Door een onwelwording werd deze vergadering echter voortijdig beëindigd, waardoor er niet gestemd kon worden over de moties.

Zoektocht naar alternatieven

Het college heeft uit de raadsvergadering opgemaakt dat de raad op zoek is naar mogelijkheden om bij te dragen aan de oplossing van de huidige asielcrisis, zonder noodzakelijkerwijs een permanent AZC te vestigen.

"Het leek ons college daarom raadzaam om het proces van locatiekeuze, wat al de nodige beroering gegeven heeft, nu niet te bezwaren met het doorsturen naar uw raad van het verdiepende raadsvoorstel ten behoeve van de locatiekeuze door uw raad op 18 juli aanstaande. En daarmee eerst uw raad de mogelijkheid te geven zich uit te spreken over de ingediende moties" aldus het gemeentebestuur.

Vervolg

De gemeenteraad zal op donderdag 4 juli opnieuw bijeenkomen om de discussie voort te zetten en mogelijk te stemmen over de moties. Afhankelijk van de uitkomst hiervan, zal het college bepalen hoe het vervolgproces eruit zal zien.

Het college benadrukt dat de raad vanaf het begin een belangrijke rol heeft gespeeld in de besluitvorming over de opvang van asielzoekers en vluchtelingen, naar aanleiding van een eerder aangenomen motie 'Raadsbesluit over opvang'.

"Indien de uitkomst van de discussie in uw raad daartoe aanleiding geeft zal ons college vervolgens de benodigde stukken aan uw raad toesturen." zo schrijft het gemeentebestuur in de brief.

