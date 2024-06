Kop-staartbotsing op de Lauwers in Drachten

lokaal nieuws do 27 juni 2024, 20.00

DRACHTEN - Op de Lauwers in Drachten vond donderdagavond een kop-staartbotsing plaats. De aanrijding vond omstreeks 19.14 uur plaats.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor eerste hulpverlening. Op dat moment hadden de betrokkenen hun voertuigen al aan de kant van de weg gezet.

Al snel werd duidelijk dat niemand gewond was geraakt. In de BMW was door de botsing de airbag uitgegaan.

Een 38-jarige vrouw uit Drachten, de bestuurster van één van de voertuigen, is door de politie meegenomen naar het politiebureau. Zij testte positief op alcohol. Zij is later heengezonden met een rijverbod en het rijbewijs is ingevorderd.