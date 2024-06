15 jaar Werelderfgoed Waddenzee gevierd met ontbijt op zeedijk

tech & media wo 26 juni 2024, 9.15

HOLWERT - Van Den Helder tot Termunterzijl en van Texel tot Schiermonnikoog. Op 15 locaties langs de hele waddenkust komen zaterdagochtend 29 juni ruim 700 wadliefhebbers ontbijten. Hiermee wordt de 15e verjaardag van de Waddenzee als Unesco Werelderfgoed gevierd.

Het ontbijt wordt georganiseerd door Visit Wadden, in samenwerking met de Waddenvereniging en ondernemers uit het Waddengebied.

Tijdens de viering wordt stilgestaan bij de buitengewone kenmerken van dit gebied, krijgen bezoekers en bewoners de kans om kennis te maken met de Waddenzee en wordt de kwetsbaarheid ervan benadrukt.

15 jaar uniek en onvervangbaar

Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar in de jaren '60 waren er vergevorderde plannen om grote delen van de Waddenzee in te polderen. Mede dankzij het sterke verzet van de Waddenvereniging werd dat voorkomen.

Sinds 2009 is de Waddenzee door Unesco aangewezen als Werelderfgoed. Het is het enige natuurgebied in Nederland dat deze bijzondere status heeft. De Waddenzee wordt nu wereldwijd erkend als uniek natuurgebied waarvan het van groot belang wordt geacht om het te behouden.

Behoud voor de toekomst

De Waddenzee is een van de laatste grote getijdengebieden waar natuurlijke krachten vrij spel hebben. Elke keer dat je het bezoekt, is het anders. Water, slib en zand verplaatsen zich met de getijden. Geulen, prielen en slenken zorgen ervoor dat slik- en zandplaten droogvallen, wat rustplaatsen biedt aan zeehonden en foerageerplekken voor vogels.

Om het Waddengebied ook voor de toekomst te kunnen behouden, is het belangrijk dat een groeiende groep Nederlanders zich bewust is van het belang van de Waddenzee en het nodig vindt dat het Waddengebied wordt beschermd. Daarom wordt de toegekende Unesco-status als Werelderfgoed Waddenzee gevierd.

Ontbijt op bed

Een verjaardag vier je met ontbijt op bed. De Waddenzee ontbijt dan ook het liefste op de dijk. Op maar liefst vijftien locaties van Noord-Holland tot aan Groningen wordt een ontbijt met lokale producten geserveerd door ondernemers die dicht bij de dijk zitten.

Er zijn nog maar een paar plekjes vrij aan de ontbijttafels. Zie daarvoor www.dagvanhetwad.nl