Vermiste kat Alfred na meer dan twee jaar herenigd met Dorine

regionaal ma 24 juni 2024, 21.05

HOLLUM - Dorine Roep uit Hollum was helemaal door het dolle heen toen zij zaterdag ineens een belletje kreeg. "Na twee jaar en vier maanden.... Alfred!" In februari 2022 kwam kat Alfred niet meer thuis. Sinds zondag is Dorine herenigd met haar Alfred.

Vaker op pad

"Alfred is geen binnenkat, hij is niet te houden als hij binnen moet blijven. Daarom heeft hij meestal een GPS tracker aan zijn bandje zodat wij weten waar hij is. Maar het vervelende is dat er mensen of kinderen zijn die zijn bandje wel eens af doen", aldus Dorine. Hij was wel eens vaker weg, maar hing dan vaak rond bij de vakantiehuisjes op het eiland. Maar nog niet eerder was hij zo lang weg.

Bourtange

Alfred is uiteindelijk teruggevonden in het Groningse Bourtange. Antje Strootman zag de kat daar al een jaar lang rond struinen. Toen ze de chip van de kat uitlas kwam ze er achter dat het diertje als vermist was opgegeven. Ze nam meteen contact op met Dorine.

Hereniging

Zondag was het dan zo ver, vanaf Ameland met de boot naar het vaste land om Alfred op te halen. Na een reis van in totaal 7 uur is haar kat weer thuis. Hoewel het even wennen was voor de andere katten en Alfred zelf lijkt het weer helemaal als vanouds.

Oproep

Dorine roept op om katten die komen aanlopen niet te voeren en binnen te laten. "Bel de dierenambulance en laat de chip uitlezen", is haar advies. "Als je de kat gaat voeren blijven ze dagenlang, soms wekenlang ergens hangen en gaan ze niet naar huis."