Start bouw negen woningen 'met, door en voor' Burum

regionaal ma 24 juni 2024, 17.14

BURUM - De eerste paal ging maandagochtend de grond in voor het nieuwe uitbreidingsplan aan de Schipsloot in Burum. Niet de wethouder sloeg de eerste paal, maar mevrouw Tineke Kingma uit Burum.

Wethouder Bert Koonstra vindt dat prachtig: "Wentebou yn Noardeast is mooglik om 't we it mei-inoar dogge. Dat sjochst yn Burum sa krêftich werom. Wat in belutsen minsken!" Het plan is het resultaat van een intensieve en constructieve samenwerking tussen de werkgroep Wonen van Burum, de aannemer Kingma en de projectgroep van de gemeente.

Met de bouw van de woningen wil het dorp een impuls geven aan de levendigheid en leefbaarheid van Burum.

Er wordt gestart met de bouw van vijf projectmatige, energiezuinige, gasloze woningen. Daarnaast zijn er nog vier vrije kavels. In totaal worden er negen woningen gebouwd, waarvan vijf vrijstaande en vier geschakelde woningen.

Voor aannemer Jaco Kingma uit Burum heeft het bouwproject extra betekenis: "Mooie dingen bouwen, dat doe ik het liefst. Helemaal als dat mét en vóór mijn geboortedorp Burum is." Er zijn nog enkele woningen beschikbaar.

Stroomversnelling

Burum heeft lang gewacht op woningbouw. De flexibele woningbouw-aanpak van de gemeente Noardeast, die het versneld bouwen van woningen mogelijk maakt, zorgde voor een doorbraak. Na 'groen licht' heeft het dorp meteen een woonwerkgroep ingesteld met vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen.

Er werd een ambitieus plan gemaakt, wat later afgeschaald is naar het huidige plan. Ook de omwonenden hebben meegedacht. Evert van den Born, actief lid van de woonwerkgroep, is blij dat er nu daadwerkelijk wordt gebouwd: "Het was intensief, maar heel mooi om te doen! Vooral omdat we het écht samen hebben opgepakt. Als team."