'Burgum-West krijgt inclusieve landbouw en toerisme'

regionaal ma 24 juni 2024, 17.11

BURGUM - Tijdens de tweede Plandag waren vrijdag 14 juni jl. zo'n 60 deelnemers aanwezig om voor het gebied Burgum-West (De Warren) een uitvoeringsagenda te maken. Laat in de avond nam wethouder Berber van Zandbergen een ingetekende kaart met concrete initiatieven voor Burgum West/De Warren in ontvangst.

Met voor de westkant van het gebied natuur en inclusieve landbouw en aan de oostkant toerisme met ruimte voor lokale verenigingen en sociale initiatieven.

Tijdens de bijeenkomst kwamen er 20 initiatieven op tafel. Deze moesten met elkaar verenigd worden en passen binnen de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld aan de ontwikkeling van dit gebied.

"Ik ben bijzonder trots op de deelnemers dat zij er in geslaagd zijn deze moeilijke puzzel te leggen", zegt wethouder Berber van Zandbergen. "Natuurlijk had ik alle vertrouwen in het proces en de mienskip, maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is."

Landbouw en natuur

De westkant van het gebied is vooral bedoeld voor landbouw en natuur. De boeren willen de oud Drentse samenwerkingsvorm Compascuum nieuw leven in blazen. Dit past bij het initiatief Sociaal Vitaal over gezond eten en de plannen voor natuurbescherming. Hier liggen ook de natuurgebieden van It Fryske Gea.

Recreatie en toerisme

Het oosten van het gebied is gereserveerd voor recreatie en toerisme. Een centraal gebouw met verschillende functies, van hotel tot streekwinkel. Maar onder andere ook ruimte voor het observeum, de scouting en de muziekvereniging. De insteek is om ook hier de 'natuur op 1' te zetten, één van de kaders van de gemeenteraad.

Werkgroepen

Meerdere werkgroepen voor de oost- en westkant werken de plannen in samenwerking met de gemeente verder uit. In het najaar zal de gemeenteraad de uitgewerkte plannen met begroting en planning toetsen aan de vooraf opgestelde kaders.

Meer informatie over het proces: www.ikbesluitmee.nl/burgum