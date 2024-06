Burgemeester sluit woning met hennepkwekerij in Burgum

regionaal ma 24 juni 2024, 16.42

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben sloot maandagochtend een woning aan de Skipfeart in Burgum. In de woning is een hennepkwekerij aangetroffen. De burgemeester heeft de woning gesloten voor een periode van drie maanden.

Ontdekking

De hennepkwekerij is op 7 april 2024 ontdekt. Aanleiding was een verkeerscontrole waarbij de eigenaar werd aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van verdovende middelen.

'Meld overlast, handel en productie'

De handel en productie van drugs gaan vaak gepaard met overlast, criminaliteit en veiligheidsrisico's.

"Ervaart u drugsoverlast en/ of vermoedt u dat er bij u in de buurt drugsproductie plaatsvindt? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844." zo roept de gemeente Tytsjerksteradiel haar inwoners op.

"Wilt u liever anoniem blijven? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000."