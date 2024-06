Wilhelmina viert 125-jarig jubileum met spetterend concert

ma 24 juni 2024

KOLLUM - De christelijke brassband Wilhelmina bestaat dit jaar 125 jaar en dat vraagt om een feestelijke viering. Op zaterdag 9 november 2024 zal de brassband dit jubileum vier met een concert in de Oosterkerk. Het belooft een avond vol muzikale hoogtepunten te worden.

Speciale gasten

Brassband de Bazuin uit Triemen/Westergeest, met wie Wilhelmina al drie jaar samen repeteert en optreedt, zal ook aanwezig zijn op het jubileumconcert. Bovendien zal het jeugdorkest de Wâldpykblazers hun talenten tonen en het publiek verrassen met hun muzikaliteit.

Blowing away

"Als laatste hebben we Blowing Away uitgenodigd, twee talentvolle muzikanten die bekende nummers op gitaar en zang zullen laten horen," zegt Anita Bremer van Wilhelmina. "Het belooft een leuke afwisselende avond te worden."

Rondgang door Kol​lum

Om dit bijzondere concert te bekostigen, gaan leden van de brassband in de tweede week van juli op een platte kar door Kollum. Tijdens deze rondgang zamelen ze geld in om de kosten van het jubileumconcert te dekken. "Op maandag 8 juli doen we het midden en westen van Kollum, woensdag 10 juli Kollum Zuid, donderdag 11 juli Kollum Oost en Noord. Op maandag 15 juli gaan we door Triemen en Westergeest," aldus Bremer.