CityProms geopend door NNO en toptalenten

tech & media ma 24 juni 2024, 12.13

LEEUWARDEN - Voor de dertiende keer vindt in het weekeinde van 28, 29 en 30 juni CityProms plaats. Met tientallen gratis concerten, workshops en communityprojecten is in het centrum van Leeuwarden weer van alles te beleven.

Het hoofdpodium staat op het Wilhelminaplein dat dankzij de deelnemende horeca één groot terrassenplein wordt. Ook zijn er concerten op andere bijzondere plekken, zoals in de muziekkoepel in de Prinsentuin, de dansstudio van Ivgi&Greben, de Doopsgezinde kerk en de Friesche Club.

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) opent het festival vrijdag om 20.00 uur op het Wilhelminaplein. Zij speelt onder leiding van dirigent Sam Weller de ouverture uit Mendelssohns Midzomernachtsdroom. Ook op het NNO-programma onder andere Mozart (pianoconcert no.5) en Bizet (deel 2 en 4 symfonie in C).

De toptalenten Liam Nassereddine (piano) en Jisse Kuipers (trombone) - de winnaars van het Prinses Christina Concours van respectievelijk dit en vorig jaar - schitteren als solisten.

"Het is bijzonder dat het NNO de ruimte geeft aan deze bijzondere talenten", zegt Irma Kort, artistiek leider van CityProms. Aansluitend speelt vrijdagavond de achtkoppige band Cantorias, met vier zangeressen, een mix van samba, bossa nova en Música Popular Brasileira. Zaterdag en zondag breidt het festival uit naar de andere locaties.

Zaterdag is het Harpfestijn, in samenwerking met De Harmonie. De beste harpisten van Nederland, onder wie Joost Willemze, treden op en geven masterclasses en workshops. Het Harpfestijn is zaterdag de hele dag in de Friesche Club, Neushoorn, Sint Anthony Gasthuis, Doopsgezinde Kerk en De Harmonie.

Zaterdag staat traditiegetrouw bij CityProms ook in het teken van de jongeren: FutureProms. In de muziekkoepel van de Prinsentuin treden Jouster Fanfare Jeugd, het Frysk Jeugd Fanfare Orkest en JongNBENoord op. Het Jong Frysk Jeugdorkest speelt bij De Koperen Tuin. Op het Haan Hoofdpodium zijn achtereenvolgens Haydn Jeugd Strijkorkest, Frysk Jeugd Orkest en Drents Jeugdorkest te zien.

Zaterdag staat ongetwijfeld garant voor een zwoele en swingende avond. Jazz, soul en hiphop: dankzij eerst de Amsterdamse band Roseye en daarna Jaïnda, een van Nederlands grootste jazz- en soultalenten van dit moment. In Podium Explore is zaterdagavond een bijzonder optreden van de Bulgaarse negenkoppige kamerzangformatie Charodeyki.

Op zondag is de studio van Ivgi&Greben (Blokhuispoort) het decor van de bijzondere dansvoorstelling Leefmeesters en aansluitend, in De Harmonie, biedt muziektheaterensemble Anders! een voorstelling vol dans en ontroering. Op het Wilhelminaplein is iedereen vanaf 17.00 uur uitgenodigd om mee te zingen met de Wijkorkesten en de Fontein fan Muzyk: de feestelijke, gezamenlijke afsluiter van CityProms.

Alles op je gemak nalezen? Dat kan op cityproms.nl