Meerdere inbraken in ouderencomplex Oudega

regionaal zo 23 juni 2024, 15.47

OUDEGA - Zaterdag hebben er tussen 15.30 uur en 18.45 uur meerdere inbraken plaatsgevonden in woningen van een ouderencomplex aan de Ds. Carsjenssingel in Oudega.

Er zijn drie verdachten gezien die mogelijk betrokken zijn bij de inbraken. Het gaat om één man die Nederlands spreekt en twee vrouwen die Spaans spreken.

Heeft u iets verdachts gezien of gehoord? Beschikt u over camerabeelden in de buurt van deze straat, zoals camera deurbellen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.