Man op fatbike zwaargewond na botsing tegen slagboom

regionaal za 22 juni 2024, 20.47

DE WESTEREEN - Een 57-jarige man uit De Westereen is zaterdagavond zwaargewond geraakt op de Sportloane in De Westereen. De man die op een fatbike reed, was tegen een slagboom aangereden op het sportpark.

Twee ambulances, politie en een traumahelikopter werden ingezet. De man is behandeld in de ambulance aan zijn verwondingen en is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

Het was op het moment van het ongeval erg druk op het sportpark vanwege een bedrijvenvoetbaltoernooi.

