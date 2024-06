Rink van der Veldeprijs voor Gerard de Jong

DE VEENHOOP - Het was een worsteling, maar wel een worsteling van krankzinnige schoonheid. Zo omschreef schrijver Gerard Marcel de Jong het schrijfproces van zijn eerste roman. Zaterdag kreeg hij voor zijn boek 'Blau fan dagen, griis fan ônrust' de Rink van der Veldeprijs uitgereikt. Hij ontving de prijs uit handen van wethouder Maria le Roy.

Bildst

Dit boek is de eerst roman die De Jong schreef en daarmee ook zijn eerst roman in de Bildtse streektaal. "Met schrijven van boek in het Bildst komt er een druk op je schouders", aldus de schrijver. Met zo'n 6000 mensen die het Bildst spreken is het een van de kleinste streektalen van Nederland.

Jury

Voorzitter van de jury Ammerins Moss-de Boer sprak lovend over het boek van De Jong. Vanaf de eerste zin nam het boek de juryleden in haar greep. De roman voldeed het meest aan het hoofdcriterium van de jury, namelijk litteraire kwaliteit combineren met aantrekkelijke schrijfstijl. De jury bestond uit Ans Wallinga, Douwe de Bildt en Ammerins Moss-de Boer.

Rink van der Veldeprijs

De Rink van der Veldeprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt. Het is een initiatief van de gemeente Smallingerland en de Stichting FLMD(Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum). De prijs was dit jaar gemaakt door een beeld van Anne en Roelie Woudwijk. Daarnaast ontving De Jong uit handen van de dochter van Rink van der Velde de geldprijs van €2000. De prijs werd dit jaar voor de 11e keer uitgereikt. De uitreiking is altijd rond de verjaardag van Rink van der Velde.

Schrijversark

Naast de prijsuitreiking kwamen ook een aantal voormalig en toekomstige bewoners van de schrijversark aan het woord. Al meer dan 100 schrijvers hebben op deze voormalige woonark van Rink van der Velde mogen verblijven. Een van hen is de huidige bewoner Remco Kuiper.

