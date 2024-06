Brand in voermenger bij boerderij JonkerslÃ¢n snel onder controle

Brand in voermenger bij boerderij Jonkerslân snel onder controle

regionaal vr 21 juni 2024, 15.37

JONKERSLAN - Bij een boerenbedrijf in Jonkerslân is vrijdag rond 14.20 uur brand uitgebroken in een voermenger. De brandweer kon door snel ingrijpen erger voorkomen.

De brand ontstond in een schuur van het bedrijf en bleef beperkt tot het voorste deel van het gebouw. Dankzij de snelle inzet van de brandweer kon verdere uitbreiding worden voorkomen.

De brand, die gepaard ging met veel rookontwikkeling, was van grote afstand zichtbaar. Alle aanwezige dieren konden tijdig uit de schuur worden geëvacueerd. Er zijn geen gewonden gevallen bij het incident.

Rond 15.00 uur meldde de brandweer dat de situatie onder controle was. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het vuur is ontstaan.

