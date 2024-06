Automobilist klemgereden op N355 bij Tytsjerk

regionaal vr 21 juni 2024, 14.24

TYTSJERK - De Criminaliteit Interventie Groep heeft donderdagavond vier mannen uit Leeuwarden aangehouden in een onderzoek naar de handel in harddrugs. Drie verdachten, in de leeftijd van 38, 39 en 41 jaar, werden op verschillende locaties in Leeuwarden gearresteerd.

Een 23-jarige verdachte werd op de N355 nabij Tytsjerk door een aanhoudingseenheid van de politie Noord-Nederland in zijn auto klemgereden en aangehouden.

Tijdens de actie heeft de politie enkele honderden euro's contant geld, telefoons, tientallen wikkels vermoedelijke cocaïne en drie auto's in beslag genomen.

De aanhoudingen kwamen tot stand na anonieme tips via Meld Misdaad Anoniem. De verdachten zijn voor nader onderzoek ingesloten.