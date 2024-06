Raadsvergadering stopt vroegtijdig wegens onwelwording

lokaal nieuws do 20 juni 2024, 21.45

DOKKUM - De raadsvergadering van de gemeente Noardeast-Fryslân is donderdag vroegtijdig beëindigd. Een gemeenteraadslid werd tijdens een van de moties onwel. Hierop werd de raadsvergadering tijdelijk geschorst.

Na iets meer dan 20 minuten nam voorzitter Kramer het woord om te melden dat de vergadering niet meer zal worden voortgezet. Dit omdat de aanwezige raadsleden flink geschrokken waren van het incident. Het zou inmiddels weer goed gaan met de betreffende persoon.

Hierdoor is er donderdag geen besluit genomen over de motie vreemd - Statushouders in Noardeast-Fryslân. Deze motie was door de PvdA ingediend. Donderdag 4 juli zal er verder worden gepraat over deze motie.