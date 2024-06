Meerdere automobilisten gestrand door waterige benzine van tankstation

regionaal wo 19 juni 2024, 17.51

BURUM - Meerdere automobilisten zijn deze week gestrand nadat ze benzine hadden getankt. De gedupeerde mensen hadden allemaal getankt bij het tankstation Tinq in Burum.

Autobedrijf Thies Wiersma uit Buitenpost heeft al meerdere gedupeerde automobilisten geholpen. De auto's willen niet goed meer starten of houden er helemaal mee op.

Marijke uit Kollum was één van de klanten. Haar auto werd door Wiersma opgehaald. "Na het leeg halen van de tank,

zag je een duidelijke scheidingslijn tussen twee vloeistoffen..." zo laat ze weten aan WâldNet. "Nog wat restbenzine en nog iets anders..."

EJR Autotechniek in Jistrum had vorige week ook een klant met problemen nadat deze had getankt bij Tinq in Burum. Volgens dit autobedrijf zat er water in de benzine waardoor de motor van de auto nagenoeg niet meer wilde draaien. "Inmiddels zijn er meerdere gedupeerden..." aldus EJR Autotechniek.

Het tankstation Tinq was woensdag niet bereikbaar voor een antwoord over de problemen. Het is ook onduidelijk of de problemen bij het tankstation inmiddels zijn verholpen. De schade zou wel door het tankstation vergoed worden als gedupeerden contact opnemen.

Voor mensen die bij het tankstation hebben getankt, is het raadzaam om hun auto te controleren. Bij een slechte start of onregelmatig 'lopen' is het goed om contact op te nemen met een garagebedrijf om het probleem te laten onderzoeken (of de tank leeg te laten halen).