Zwaargewonde bij eenzijdig ongeval op snelweg A7

regionaal wo 19 juni 2024, 14.07

TERWISPEL - Een automobilist is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de snelweg A7 bij Terwispel. De bestuurder wilde vermoedelijk invoegen en botste tegen de vangrail.

De snelweg werd na het ongeval gelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer richting Heerenveen. Het ongeval vond omstreeks 13.40 uur plaats.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de hulpverlening. Dankzij de wegafzetting konden de hulpdiensten veilig werken.

Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog niet duidelijk. Het betrof in elk geval een eenzijdig ongeval. Het slachtoffer is met ernstig letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

