Paard van paardenmanege aangevallen door onbekend dier

regionaal wo 19 juni 2024, 13.26

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De wolf heeft vermoedelijk maandag toegeslagen op een paardenmanege aan het Noorderend van Drachten. De aanval vond plaats in de nacht van zondag op maandag.

Het paard werd maandagochtend toegetakeld aangetroffen in het weiland. Het was duidelijk dat het paard was aangevallen en een video die online circuleert laat de wonden zien.

Onderzoek

Een medewerker van BIJ12 is inmiddels langs geweest en het kan niet uitgesloten worden dat een wolf het paard heeft aangevallen. Er zijn monsters afgenomen om te ontdekken of de wolf daadwerkelijk de dader was.

Of er daadwerkelijk nog sporen worden aangetroffen, is afwachten. Het paard was al behandeld aan de wonden en het paard was al schoongemaakt.

Zorgen

Vanuit de buurt ontving WâldNet de eerste berichten van mensen die zich zorgen maken. "Net buiten de bebouwde kom, onder het fietstunneltje bij de voetbalvereniging door. Wij maken ons wel zorgen dat de wolf zo dicht in bebouwd gebied komt. De straat is een drukke route voor fietsers en wandelaars. Ook veel kinderen...."