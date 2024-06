Is er een pyromaan actief in het Gaasterdjip?

lokaal nieuws di 18 juni 2024, 23.10

DE WILGEN - In een periode van iets meer dan een maand heeft de brandweer van Drachten vier keer moeten uitrukken naar De Wilgen. Opvallend is dat alle vier de branden zich hebben voorgedaan in het natuurgebied van het Gaasterdjip.

De eerste melding kwam halverwege mei, op 14 mei, toen de brandweer moest uitrukken voor een buitenbrand aan het Gaasterdjip. Zo'n drie weken later, op 3 juni, was het opnieuw raak toen er een bootje in brand stond op een parkeerplaats.

Twee weken later, op 16 juni, moest de brandweer weer uitrukken naar De Wilgen voor opnieuw een buitenbrand aan het Gaasterdjip. En twee dagen later, op dinsdag, werd de brandweer opnieuw opgeroepen voor een buitenbrand.

Pyromaan?

Er zijn vermoedens dat er mogelijk een pyromaan actief is in het gebied. Bij de brand op 18 juni heeft een omstander een man gezien die takken aan het slepen was en vervolgens vuur stookte bij een boompje. Een omwonende heeft foto's van de man gemaakt en deze gedeeld met de politie. De man is ook gezien op camerabeelden.

De politie en handhaving hebben gezocht naar de man, maar hem niet meer aangetroffen. Volgens een omwonende komt de man vaker in de buurt van het Gaasterdjip en heeft hij vaker brand gesticht.