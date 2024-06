Informatieavond bij brandweerkazerne in Kollum

lokaal nieuws di 18 juni 2024, 9.13

KOLLUM - Bij de brandweerkazerne in Kollum vond maandagavond een geslaagde informatieavond plaats. De avond werd georganiseerd naar aanleiding van de wervingscampagne die het brandweerkorps van Kollum begin juni is gestart.

Na een welkomstwoord van Albert Hoof werden de 15 geïnteresseerden in twee groepen verdeeld. Binnen in de kazerne werd een PowerPoint presentatie gegeven. Buiten kregen de bezoekers uitleg over mesthulpverlening, technische hulpverlening en de verschillende middelen in een brandweervoertuig.

Brandweer Kollum kan terugkijken op een succesvolle avond waarin veel geïnteresseerden werden geïnformeerd over het brandweervak.

