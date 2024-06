Acht finalisten Liet 2024 bekend: dik 1500 publieksstemmen

tech & media ma 17 juni 2024, 17.06

LEEUWARDEN - De acht artiesten die op 19 september in de finale van het Frysk Songfestival Liet staan, zijn bekend. De selectiejury heeft de eerste selectie gedaan, het publiek mocht een wildcard weggeven door een online stemming. Er is massaal gestemd, dit laat zien dat het Friestalige lied leeft in de provincie.

De artiesten die in de Neushoorn gaan optreden, zijn Lotte & Berend, Haitze F. de Vries, Hannah Hoogsteen, Elise Westerhof, Fegebart, André van der Weide, Albert Meijer en Pietrik & Trynke.

Winnaar gaat naar regiosongfestival

Eén van deze 8 artiesten wordt de opvolger van Melissa Pander die samen met haar band de finale van Liet 2023 won met het lied 'Foarby'. De winnaar van Liet 2024 wordt afgevaardigd naar het het Regio Songfestival in Maastricht en zal hiermee Friesland en

Omrop Fryslân vertegenwoordigen.

Daarnaast zal de winnaar volgend jaar op het podium van Aaipop te beluisteren zijn! Voor het lied met de beste songtekst ligt ook dit jaar de Gryt van Duinen-tekstprijs klaar.

1500 stemmen

Het Friese publiek heeft zo'n 1500 stemmen uitgebracht en daarmee aangegeven wie zij graag in de finale willen zien. De artiest met de meeste stemmen staat rechtstreeks in de finale.

"We zijn er erg trots op dat zoveel Friezen hun stem hebben uitgebracht", zegt Liet-voorzitter Frans Veltman. "Ook dit jaar hebben we weer acht hele verschillende optredens met zeker kanshebbers voor het winnen van het Regio songfestival!"

Stemmen tijdens finale

Op 19 september staan niet alleen de acht finalisten op het podium. De winnaar van de finale van Liet 2023, Melissa Pander, zal samen met haar band het winnende lied 'Foarby' ten gehore brengen, evenals een paar spiksplinternieuwe songs. Het publiek kan op de avond van de finale wederom stemmen op het lied dat de voorkeur heeft, zowel in de zaal als online. De finale is vanaf 19.30 live via de televisie te volgen op Omrop Fryslân.

De kaartverkoop is inmiddels gestart, de kaarten zijn te koop via Neushoorn: https://neushoorn.nl/production/finale-frysk-sjongfestival-liet-2024/