Nieuw parcoursrecord Slachtemarathon gevestigd door Sneker Geart Jorritsma

za 15 juni 2024, 11.43 uur

RAERD - De winnaars van de hele en halve marathon hardlopen Slachtemarathon zijn bekend. Bij de mannen heeft Geart Jorritsma uit Sneek de hele marathon gewonnen in een tijd van 2:25.03, waarmee hij met ruim drie minuten een nieuw parcoursrecord vestigde. Mireille Baart uit Wageningen was met 2:44.59 de snelste vrouw.

De winnaar van de halve marathon mannen is Mechiel Zantema uit Goutum met een tijd van 1:09.42. Bij de vrouwen was Tsjerkje Poppinga uit Nij Beets de winnaar met een tijd van 1:26.28.

Hele marathon

Bij de hele marathon gingen de twee grote favorieten - Geart Jorritsma en Thys de Jong - vrijwel direct aan kop. Sneker Geart Jorritsma bouwde daarna een voorsprong op. Die werd vergroot doordat De Jong de pech had dat hij moest wachten voor een trein. De laatste kilometers werd het toch nog spannend.

Jorritsma verloor snelheid, waardoor de Jong zijn kans rook. De finishstreep kwam net op tijd voor Jorritsma en net te vroeg voor de Jong. Uiteindelijk won Jorritsma met een vijf seconden voorsprong. Allebei waren ze sneller dan het parcoursrecord uit 2008, wat gezien het wisselvallige weer een knappe prestatie is.

Jorritsma dook zelfs ruim drie minuten onder het parcoursrecord uit 2008. Jorritsma: 'De laatste weken maakte ik mij zorgen of ik kon starten, omdat ik last had van een blessure aan mijn achillespees. Dus ik was blij dat ik toch mee kon doen. Rond 15 kilometer kregen we een enorme stortbui over ons heen, waardoor ik kramp in mijn bovenbenen kreeg. De laatste kilometers kwam ik mijzelf behoorlijk tegen en ik zat aardig stuk. Met nog 100 meter te gaan, hoorde ik dat Thys vlak achter mij zat en ben ik toch gaan sprinten. Ik ben superblij dat ik heb kunnen winnen.'

Steven Hemstra werd uiteindelijk derde. Tot dertig kilometer was hij voor deze podiumplek nog in een strijd gewikkeld met Wilko Bakker.

Bij de vrouwen won Mireille Baart uit Wageningen. In coronatijd kwam ze veel in Friesland om te hardlopen. Zodoende besloot ze mee te doen aan de Slachtemarathon. Ze benaderde haar persoonlijke record en zette alsnog een mooie tijd neer. Baart: 'Er was stevige concurrentie van Hinke Schokken en Ydwine van der Veen, dus ik ben blij dat het gelukt is en dat ik gewonnen heb. Ik had het geluk dat ik lang met een groepje mannen mee kon lopen.'

Hinke Schokker werd uiteindelijk tweede, Ydwine van der Veen eindigde als derde. In totaal gingen zo'n 1.100 deelnemers van start. Vijf deelnemers aan de hele marathon konden er geen genoeg van krijgen en gingen daarna met de auto terug naar Oosterbierum om de 42 kilometer ook nog wandelend af te leggen.

Halve marathon

Ook bij de halve marathon gingen ruim 1.100 mensen van start. Mechiel Zantema uit Goutum werd met vijf minuten voorsprong ruimschoots winnaar van de allereerste halve marathon.

Zantema: 'Ik wist wel dat ik favoriet was, maar dan moet je het ook nog waarmaken. Ik heb denk ik nog nooit zo snel gelopen. Aan het begin hadden we een dikke regenbui en ik moest ook nog wachten voor het spoor. Gelukkig had ik speling in de tijd en kon ik verder met de wind in de rug en op een fijn tempo verder lopen.'

Zantema is geen nieuwe naam voor de Slachtemarathon. 'Ik deed als 14-jarig jongetje mee aan de allereerste marathon, toen nog als wandelaar. Daarna deed ik twee keer mee aan hele marathon en nu aan de eerste halve.' Zantema groeide op in Boazum. 'De Slachtemarathon is voor mij een trip down memory lane. Het is maar één keer in de vier jaar. Heel Friesland staat op de kop. Geweldig.'

Tsjerkje Poppinga kwam als eerste vrouw over de finishlijn. Dat ze zou winnen had ze niet verwacht. 'Ik had niet gedacht dat ik zo hard kon. Ik vind het heel fijn dat je op zo'n wedstrijd op het juiste moment zo goed kunt lopen. De eerstkomende vier jaar heb ik de snelste tijd van de halve marathon op mijn naam. De Slachtemarathon is voor mij wel dé wedstrijd. Bij ons op de atletiekvereniging noemen ze het de Olympische Spelen van Friesland, dus ik dacht, daar moet ik bij zijn!'

De Slachtemarathon is wandelen en hardlopen over historie. Van de zeedijk bij Oosterbierum tot in het hart van Friesland in Raerd, meet de oude Slachtedyk de afstand van een marathon: ruim 42 kilometer. In juli 2000 werd in het kader van Simmer 2000 voor het eerst een marathon over de oude dijk gehouden: de Slachtemarathon. Net als de Elfstedentocht is de Slachtemarathon inmiddels een traditie in Friesland geworden.