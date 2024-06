Meisje gewond op de Marke in Drachten

do 13 juni 2024, 16.49 uur

DRACHTEN - Een meisje is donderdagmiddag lichtgewond geraakt na een val van een scooter op de Marke bij supermarkt de Dirk van den Broek. Het meisje wilde de scooter verplaatsen waarna de gashendel bleef hangen. Ze vielen tegen een geparkeerde auto.

De politie en ambulance zijn ter plaatse gekomen voor hulpverlening aan het meisje. De handhaving had eerste hulp verleend tot dat de ambu ter plaatse was. Het meisje is door het ambulancepersoneel gecontroleerd in de ambulance. Ze is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De geparkeerde auto heeft door de klap wel schade opgelopen. Dit zal door de verzekeraar worden beoordeeld.