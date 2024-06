Wordt Bibliotheek Marum de beste van Nederland?

do 13 juni 2024, 14.25 uur

MARUM - Bibliotheek Marum is één van de vijf genomineerden voor de titel Beste Bibliotheek van Nederland. Dat maakte Bibliotheekblad, organisator van de landelijke wedstrijd, woensdag bekend.

In de zomer bezoekt de jury alle genomineerde bibliotheken en in oktober kan het publiek ook stemmen op hun favoriete bibliotheek. De bekendmaking van de Beste Bibliotheek van Nederland vindt plaats op 31 oktober.

Bibliotheek Marum opende in 2023 haar deuren in het nieuwe, multifunctionele gebouw De Hazelaar.

"De lichte, open en centraal gelegen Bibliotheek Marum is een sprekend voorbeeld van wat een moderne bibliotheek te bieden heeft," aldus Ilona Ebels, manager bibliotheken bij Biblionet Groningen. "Het is een plek waar iedereen welkom is om te lezen, te ontdekken, te leren en te ontmoeten."

Inwoners kunnen in de Bibliotheek het Taalhuis, Taalcafé of Handwerkcafé bezoeken, meedoen aan het Buurtbakkie, cursussen of lezingen volgen en de krant lezen. Bij vragen over de digitale overheid kan men terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Ook jongeren weten de Bibliotheek te vinden, om te studeren of samen te werken aan opdrachten.

De Hazelaar is gevestigd in het winkelcentrum van het dorp: zichtbaar, uitnodigend en toegankelijk. Bibliotheek Marum is letterlijk in beeld gekomen en dat is te merken; de leden- en bezoekersaantallen van de Bibliotheek zijn gestegen.

Van juli 2023 t/m mei 2024 zijn er 240 nieuwe abonnementen afgesloten: een toename van ruim 13% in het aantal leden. Ook het aantal bezoekers is bijna verdubbeld ten opzichte van 2022. Mensen lopen spontaan binnen en blijven ook terugkomen. Bibliotheek Marum is echt een plek voor én van de inwoners.

De Hazelaar biedt ook plaats aan zorg- en welzijnsorganisaties, en waar mogelijk wordt warm naar elkaar doorverwezen. Zo werkt de Bibliotheek rondom het IDO samen met Sociaal Werk De Schans en Humanitas. Ook buiten het gebouw werkt de Bibliotheek veel samen met kinderopvanglocaties, lokale onderwijsinstellingen en de woningcorporatie Wold & Waard.