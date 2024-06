Smoeltjes onderweg: Hellema en De Vries vieren 50 jaar samenwerking

do 13 juni 2024, 10.33 uur

HALLUM - Wie binnenkort op de Nederlandse wegen is, kan de bijzondere trailers van transportbedrijf De Vries niet missen. Twee trailers zijn voorzien van de iconische Smoeltjes van Hellema Bakkerij en de tekst "Samen al 50 jaar onderweg!".

De opvallende bedrukking viert de 50-jarige samenwerking tussen de twee Friese familiebedrijven. Hellema en De Vries werken al vijf decennia nauw samen voor het vervoer van Hellema's bakkerijproducten.

"Onze relatie gaat veel verder dan zaken doen. Het is gebouwd op vertrouwen, loyaliteit en gedeelde waarden," zegt Gerrit Hellema, directeur van de bakkerij. "We kijken uit naar nog vele succesvolle jaren samen."

Ook Gerrit Douwe de Vries, directeur van het transportbedrijf, is trots op de langdurige band. "Als Friese familiebedrijven delen we roots en hebben we samen uitdagingen, groei en successen beleefd. We zijn vastbesloten deze waardevolle samenwerking voort te zetten."

De speciale trailers zijn een eerbetoon aan de jarenlange fijne samenwerking. Automobilisten zullen de Smoeltjes dan ook geregeld op de weg kunnen spotten.