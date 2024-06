Fogelsangh State wordt tijdelijk een sprookjespaleis

wo 12 juni 2024, 11.42 uur

FEANKLEASTER - Er wordt hard gewerkt in de tuin van Fogelsangh State in Feankleaster. Er worden tribunes gebouwd, decorstukken opgezet en twee keer in de week zijn er vrolijke geluiden te horen van de jeugd die repeteren. In de tuin van het slot gaat namelijk een bijzondere voorstelling plaatsvinden.

Masquerade Theater voert hier het theaterstuk 'Striid om 't Mearkeslot' op met als decor het mooie slot en de prachtige tuin. Striid om het Mearkeslot is een stuk met een mix van verhalen met een knipoog naar hedendaagse actualiteiten, maar ook de prachtige dingen die er in het bos te zien zijn, zijn verweven in het verhaal.

Met poppen die aan hun lichaam zijn bevestigd met riemen, spelen de jonge acteurs poppen die minstens net zo groot zijn als zijzelf. Op de meest sprookjesachtige plek die je je maar kunt voorstellen, is Fogelsangh State in Feankleaster de perfecte locatie.

Op dit moment wordt er hard gewerkt door de jeugd, vrijwilligers en leiding, want over een paar weekjes is het al zover, dan wordt de privétuin van het slot tijdelijk het sprookjespaleis van koning Freddie-rick en koningin Livia.

De voorstellingen zijn op 5, 6, 7, 12, 13 en 14 juli. Meer info op de vindt u op www.masqueradetheater.nl

