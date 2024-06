Buurtbewoner koopt pand: geen opvang asielzoekers

vr 7 juni 2024, 16.30 uur

HARKEMA - Er komt geen opvang voor asielzoekers in een bedrijfspand aan de Bolster in Harkema. De huidige eigenaar van het pand laat WâldNet weten dat het gebouw verkocht is.

Een buurtbewoner gaat het pand kopen voor eigen gebruik, zo laat de huidige eigenaar expliciet weten.

Opvang asielzoekers

Het pand was bij de gemeente Achtkarspelen in beeld voor de opvang van 40 asielzoekers. De gemeente verstuurde deze vrijdag een persbericht waarin aangegeven werd dat de gemeenteraad op 27 juli een besluit zou moeten nemen voor een vervolgonderzoek voor de opvang in het pand.

Het is onduidelijk waarom het college van B&W het alsnog laat behandelen in de gemeenteraad terwijl het pand verkocht gaat worden. Het is overigens nog niet gepasseerd bij de notaris, het papierwerk moet nog geregeld worden.