Schuren en loodsen in orde bij onverwachte controle in Noardeast

vr 7 juni 2024, 15.35 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân voerde deze week op verschillende plekken integrale controles uit. In Eanjum, Ferwert en Paesens werden schuren en loodsen gecontroleerd op naleving van de wet- en regelgeving, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), milieuwetgeving en het bestemmingsplan.

Handhavers van de gemeente bezochten verschillende bedrijventerreinen. Zij kregen daarbij ondersteuning van de politie en douane. De meeste schuren en loodsen bleken in orde en te worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.

Onderzoek

Eerder berichtte WâldNet over de controle in een loods aan de Mûnebuorren in Eanjum. De gemeente laat weten dat daar goederen zijn aangetroffen die nader moeten worden onderzocht door de politie. Uit dat onderzoek moet nog blijken of er signalen zijn voor strafbare feiten. "Als dat zo is, volgt nader onderzoek" zo laat de gemeente WâldNet weten.

Ondermijning

Met onaangekondigde controles wil de gemeente samen met partners ondermijning bestrijden Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van de bovenwereld. Dat heet ondermijning. Dit doen zij bijvoorbeeld door schuren en loodsen te huren om geld wit te wassen, drugshandel of productie van drugs.

Meer criminaliteit in het noorden

Burgemeester Johannes Kramer: "Ut undersyk docht bliken dat de kâns grut is dat kriminele aktiviteiten har út it suden wei ferpleatse nei it noarden. Kriminele netwurken bin altyd op syk nei lokaasjes om bygelyks drugs produsearje te kinnen. Dêrfoar hawwe se romte nedich en it leafst op in ôflein plak sadat de pakkâns sa lyts mooglik is. Mei dit soarte fan kontrôles yn it bûtengebiet wolle wy ús ynwenners en eigeners fan skuorren en loadsen behoedzje."

Melden heeft zin

Ook bewoners en ondernemers kunnen een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van misstanden en verbeteren van de veiligheid. Als u iets verdachts opmerkt, bel dan de politie via 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de anonieme meldingen door naar de gemeente en politie.