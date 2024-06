Raad besluit op 27 juni over opvang asielzoekers in Harkema

vr 7 juni 2024, 10.01 uur

HARKEMA - De gemeenteraad van Achtkarspelen gaat op 27 juni een besluit nemen over een nader onderzoek naar een tijdelijke opvang van asielzoekers aan de Bolster 27 in Harkema. Het college van B&W stelt voor om de locatie te laten onderzoeken als mogelijke tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie voor 1 jaar voor de opvang van circa 40 asielzoekers.

Als de locatie in Harkema niet geschikt wordt bevonden, dan vraagt het college aan de raad om eventueel op zoek te gaan naar andere mogelijke opvanglocaties voor de tijdelijke opvang van asielzoekers.

Verzet

De omwonenden toonden fel verzet nadat duidelijk werd dat de locatie aan de Bolster in beeld is voor een opvang.

Enige locatie

De locatie is Harkema is momenteel de enige mogelijk geschikte locatie in de gemeente voor een kleinschalige opvang. Alle andere locaties zijn om diverse redenen in de oriënterende fase ongeschikt bevonden.

Opgave

In maart van dit jaar werd Achtkarspelen, net als 3 andere Friese gemeenten, door zowel het Rijk als de provincie nogmaals verzocht om op zoek te gaan naar kleinschalige locaties voor de tijdelijke opvang van asielzoekers.

Ondanks het protest uit de buurt is het college van mening, dat de locatie Bolster 2 in Harkema verder onderzocht dient te worden als mogelijke opvanglocatie voor de opvang van circa 40 asielzoekers. Het doel is dat in de gemeente Achtkarspelen asielzoekers worden opgevangen om de druk op Ter Apel te verlichten. Het college vraagt de raad hiermee in te stemmen.

