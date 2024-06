Inbrekers maakten laptops buit bij Jtb Solutions in Jistrum

do 6 juni 2024, 19.19 uur

JISTRUM - Een inbrekersgilde trekt momenteel door de regio. Ze maakten daarbij ook een bezoek aan Jtb Solutions aan de Jisteboerewei in Jistrum. Bij het diagnosecentrum werden veel laptops en uitleesapparatuur gestolen.

Volgens eigenaar Jan van der Bij moeten dit dezelfde inbrekers zijn als bij de eerder gemelde inbraken bij onder andere bij Autobedrijf Boekema in Ureterp, Auto Olijnsma in Gytsjerk en Technim in Hurdegaryp. Deze inbreker was verder actief bij Vakgarage Van der Meer in Gytsjerk en Vakgarage Kooistra in Kollumerpomp.

Bij Jtb Solutions werd één van de inbrekers duidelijk vastgelegd op de camera.

Inbraak? Meld het

Herkent u iets meld het dan bij de politie. Is er onverhoopt bij u ingebroken, laat het WâldNet weten zodat iedereen gewaarschuwd kan worden. De politie maakt gepleegde inbraken niet meer actief bekend.